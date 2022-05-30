Универсальный окучник БЕЛАРУС ОУ-00000 подходит для эксплуатации на самых разных земельных участках. Он пригодится на даче, в саду, теплицах, а также на дворовой, сельскохозяйственной или фермерской территории. С помощью окучника производится обработка между рядами земли, формируются ровные грядки и клумбы. По итогу окучивания рост растений ускоряется, а их корневая система не только получает больше питательных веществ, но и бережется от низких температур. Более того, БЕЛАРУС ОУ-00000 может обрабатывать сразу два междурядья, что делает его работу быстрее. Он способен окучивать до двадцати квадратных метров в час. Максимальная ширина междурядий составляет семьдесят сантиметров, а ширина развала - тридцать восемь.

Преимущества окучника БЕЛАРУС ОУ-00000:

Производительный;

Быстрый;

Многофункциональный;

Полезный.

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