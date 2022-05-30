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Универсальный окучник Беларус ОУ-00000
5.0
3
11 990 ₽
Окучники
    Универсальный окучник Беларус ОУ-00000
    Арт. X190394460
    5.0
    3
    Универсальный окучник Беларус ОУ-00000

      Универсальный окучник Беларус ОУ-00000

      11 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 048 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. X190394460
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      11 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 048 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Универсальный окучник БЕЛАРУС ОУ-00000 подходит для эксплуатации на самых разных земельных участках. Он пригодится на даче, в саду, теплицах, а также на дворовой, сельскохозяйственной или фермерской территории. С помощью окучника производится обработка между рядами земли, формируются ровные грядки и клумбы. По итогу окучивания рост растений ускоряется, а их корневая система не только получает больше питательных веществ, но и бережется от низких температур. Более того, БЕЛАРУС ОУ-00000 может обрабатывать сразу два междурядья, что делает его работу быстрее. Он способен окучивать до двадцати квадратных метров в час. Максимальная ширина междурядий составляет семьдесят сантиметров, а ширина развала - тридцать восемь.

        Преимущества окучника БЕЛАРУС ОУ-00000:

        • Производительный;
        • Быстрый;
        • Многофункциональный;
        • Полезный.

        Комплектация:

        • Окучник в сборе;
        • Руководство по эксплуатации.