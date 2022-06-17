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Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
    Арт. О00000033089
    5.0
    2
    Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
    Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
    Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
    Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
    Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
    Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
    Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
    Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
    Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
    Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
      Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
      Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
      Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
      Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
      Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
      Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
      Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
      Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
      Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
      Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами

      Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033089
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Частота вращения, об/мин
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3,6-01 используется для работы с саморезами, шурупами и винтами при монтажных работах. Поворотная обрезиненная рукоятка позволяет работать в труднодоступных местах
        Благодаря мощности 3,6 Вт, максимальному крутящему моменту 4 Нм и частоте вращения 200 об/мин быстро справляется с закручиванием крепежа
        Встроенный литий-ионный аккумулятор 1,3 Ач отличается низким саморазрядом, быстрой скоростью зарядки и отсутствием эффекта памяти
        В комплекте идет набор из 54 бит, что позволяет приступить к работе сразу без необходимости покупки дополнительной оснастки

        Преимущества

        • Для регулировки крутящего момента предусмотрено наличие 10 режимов работы
        • Медная обмотка и ударопрочный пластик увеличивают ресурс
        • строенная термозащита не допускает работу двигателя в случае перегрева
        • Легко контролировать уровень заряда с помощью встроенного LED-индикатора
        • Поворотная рукоятка обеспечивает комфортную работу
        • Механический держатель для надежной фиксации бит
        • Небольшой вес 0.3 кг – руки не устают в процессе работы
        • Универсальный порт микро-USB для удобства зарядки
        • Комплект из 54 бит – можно сразу приступать к работе