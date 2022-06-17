Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами
Арт. О00000033089
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Частота вращения, об/мин
|200
- Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3,6-01 используется для работы с саморезами, шурупами и винтами при монтажных работах. Поворотная обрезиненная рукоятка позволяет работать в труднодоступных местах
Благодаря мощности 3,6 Вт, максимальному крутящему моменту 4 Нм и частоте вращения 200 об/мин быстро справляется с закручиванием крепежа
Встроенный литий-ионный аккумулятор 1,3 Ач отличается низким саморазрядом, быстрой скоростью зарядки и отсутствием эффекта памяти
В комплекте идет набор из 54 бит, что позволяет приступить к работе сразу без необходимости покупки дополнительной оснастки
Преимущества
- Для регулировки крутящего момента предусмотрено наличие 10 режимов работы
- Медная обмотка и ударопрочный пластик увеличивают ресурс
- строенная термозащита не допускает работу двигателя в случае перегрева
- Легко контролировать уровень заряда с помощью встроенного LED-индикатора
- Поворотная рукоятка обеспечивает комфортную работу
- Механический держатель для надежной фиксации бит
- Небольшой вес 0.3 кг – руки не устают в процессе работы
- Универсальный порт микро-USB для удобства зарядки
- Комплект из 54 бит – можно сразу приступать к работе