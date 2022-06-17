Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 Ач, с аксессуарами

Преимущества

Для регулировки крутящего момента предусмотрено наличие 10 режимов работы

Медная обмотка и ударопрочный пластик увеличивают ресурс

строенная термозащита не допускает работу двигателя в случае перегрева

Легко контролировать уровень заряда с помощью встроенного LED-индикатора

Поворотная рукоятка обеспечивает комфортную работу

Механический держатель для надежной фиксации бит

Небольшой вес 0.3 кг – руки не устают в процессе работы

Универсальный порт микро-USB для удобства зарядки

Комплект из 54 бит – можно сразу приступать к работе

Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3,6-01 используется для работы с саморезами, шурупами и винтами при монтажных работах. Поворотная обрезиненная рукоятка позволяет работать в труднодоступных местахБлагодаря мощности 3,6 Вт, максимальному крутящему моменту 4 Нм и частоте вращения 200 об/мин быстро справляется с закручиванием крепежаВстроенный литий-ионный аккумулятор 1,3 Ач отличается низким саморазрядом, быстрой скоростью зарядки и отсутствием эффекта памятиВ комплекте идет набор из 54 бит, что позволяет приступить к работе сразу без необходимости покупки дополнительной оснастки