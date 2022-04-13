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Отвертка Brigadier S-Crew 31313 (PH0x50 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка Brigadier S-Crew 31313 (PH0x50 мм)
    Арт. 77777Х1306330
    5.0
    2
    Отвертка Brigadier S-Crew 31313 (PH0x50 мм)

      Отвертка Brigadier S-Crew 31313 (PH0x50 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306330
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.03
      Габариты, мм
      		175x50x25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка под винты Philips 0х50 мм Brigadier S-Crew 31313 оснащается ручкой из полипропилена и термопластичного эластомера, что позволяет избежать скольжения в руке.

        Преимущества

        • Стержень изготовлен из хром-ванадиевой стали и полностью закален
        • Для защиты от коррозии на металлическую часть инструмента нанесено хромовое матовое покрытие
        • Чернёное намагниченное жало
        • Эргономичная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям