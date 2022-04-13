Отвертка Brigadier S-Crew 31313 (PH0x50 мм)
Арт. 77777Х1306330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.03
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Габариты, мм
|175x50x25
- Отвертка под винты Philips 0х50 мм Brigadier S-Crew 31313 оснащается ручкой из полипропилена и термопластичного эластомера, что позволяет избежать скольжения в руке.
Преимущества
- Стержень изготовлен из хром-ванадиевой стали и полностью закален
- Для защиты от коррозии на металлическую часть инструмента нанесено хромовое матовое покрытие
- Чернёное намагниченное жало
- Эргономичная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям