Отвертка крестовая Brigadier 31325, PH3x200 мм

Преимущества

Стержень из хромованадиевой стали полностью закалён, имеет хромовое матовое покрытие для лучшей защиты от коррозии

Чернёное намагниченное жало

Эргономичная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям и позволяет избежать скольжения в ладони

Отвертка под винты Philips 3х200 мм Brigadier S-Crew 31325 используется во время слесарных работ. Для комфорта удержания рукоятка выполнена из полипропилена и термопластичного эластомера. Хромовое матовое покрытие обеспечивает эффективную защиту от влияния коррозии.