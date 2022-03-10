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Отвертка крестовая Brigadier 31325, PH3x200 мм
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка крестовая Brigadier 31325, PH3x200 мм
    Арт. X968261
    5.0
    2
    Отвертка крестовая Brigadier 31325, PH3x200 мм

      Отвертка крестовая Brigadier 31325, PH3x200 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968261
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка под винты Philips 3х200 мм Brigadier S-Crew 31325 используется во время слесарных работ. Для комфорта удержания рукоятка выполнена из полипропилена и термопластичного эластомера. Хромовое матовое покрытие обеспечивает эффективную защиту от влияния коррозии.

        Преимущества

        • Стержень из хромованадиевой стали полностью закалён, имеет хромовое матовое покрытие для лучшей защиты от коррозии
        • Чернёное намагниченное жало
        • Эргономичная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям и позволяет избежать скольжения в ладони 