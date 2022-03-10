Отвертка крестовая Brigadier 31325, PH3x200 мм
Арт. X968261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|крестовая
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Назначение
|универсальное
- Отвертка под винты Philips 3х200 мм Brigadier S-Crew 31325 используется во время слесарных работ. Для комфорта удержания рукоятка выполнена из полипропилена и термопластичного эластомера. Хромовое матовое покрытие обеспечивает эффективную защиту от влияния коррозии.
Преимущества
- Стержень из хромованадиевой стали полностью закалён, имеет хромовое матовое покрытие для лучшей защиты от коррозии
- Чернёное намагниченное жало
- Эргономичная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям и позволяет избежать скольжения в ладони