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Отвертка крестовая Brigadier 31319, PH1x125 мм
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка крестовая Brigadier 31319, PH1x125 мм
    Арт. X968258
    5.0
    2
    Отвертка крестовая Brigadier 31319, PH1x125 мм

      Отвертка крестовая Brigadier 31319, PH1x125 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X968258
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Крестовая отвертка BRIGADIER 31319 (PH1x125 мм) используется при сборке, ремонте, обслуживании различных механизмов, конструкций. 

        Преимущества

        • Стержень отвертки изготовлен из хром-ванадиевой стали, имеет хромовое матовое покрытие для лучшей защиты от коррозии
        • Чернёное намагниченное жало
        • Эргономичная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера, соответствует современным экологическим требованиям и позволяет избежать скольжения в ладони