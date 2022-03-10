Отвертка крестовая Brigadier 31319, PH1x125 мм
Арт. X968258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|крестовая
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Назначение
|универсальное
- Крестовая отвертка BRIGADIER 31319 (PH1x125 мм) используется при сборке, ремонте, обслуживании различных механизмов, конструкций.
Преимущества
- Стержень отвертки изготовлен из хром-ванадиевой стали, имеет хромовое матовое покрытие для лучшей защиты от коррозии
- Чернёное намагниченное жало
- Эргономичная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера, соответствует современным экологическим требованиям и позволяет избежать скольжения в ладони