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Отвертка крестовая Энкор 19565, РН№2х100 мм
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Отвертки
    Отвертка крестовая Энкор 19565, РН№2х100 мм
    Арт. 77777Х1306210
    Отвертка крестовая Энкор 19565, РН№2х100 мм

      Отвертка крестовая Энкор 19565, РН№2х100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306210

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Крестовая отвертка PH№2х100мм Энкор 19565 - это ручной инструмент для сборочных и ремонтных работ, где используется винтовой крепеж. Отвертка имеет крестовой профиль, который подходит к шлицам типа Phillips. Изделие представляет собой сочетание удобной рукоятки и прочного стального стержня. Наличие отверстия в кончике рукояти позволяет хранить отвертку в подвесном виде.

        Преимущества

        • Простое применение
        • Эффективность
        • Надежность
        • Износоустойчивость