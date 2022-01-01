Отвертка крестовая Энкор 19565, РН№2х100 мм
Арт. 77777Х1306210
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|крестовая
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Назначение
|универсальное
- Крестовая отвертка PH№2х100мм Энкор 19565 - это ручной инструмент для сборочных и ремонтных работ, где используется винтовой крепеж. Отвертка имеет крестовой профиль, который подходит к шлицам типа Phillips. Изделие представляет собой сочетание удобной рукоятки и прочного стального стержня. Наличие отверстия в кончике рукояти позволяет хранить отвертку в подвесном виде.
Преимущества
- Простое применение
- Эффективность
- Надежность
- Износоустойчивость