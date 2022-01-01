Отвертка крестовая Энкор 19565, РН№2х100 мм

Преимущества

Простое применение

Эффективность

Надежность

Износоустойчивость

Крестовая отвертка PH№2х100мм Энкор 19565 - это ручной инструмент для сборочных и ремонтных работ, где используется винтовой крепеж. Отвертка имеет крестовой профиль, который подходит к шлицам типа Phillips. Изделие представляет собой сочетание удобной рукоятки и прочного стального стержня. Наличие отверстия в кончике рукояти позволяет хранить отвертку в подвесном виде.