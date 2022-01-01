Отвертка крестовая Jonnesway, Full Star PH#2х38, 89 мм, D04P238

Описание:

Крестовая отвертка Jonnesway FULL STAR PH D04P238 применяется при проведении ремонтных работ в домашних условиях или специалистами на производстве. Крестовая отвертка предназначена для работы с саморезами, которые имеют профиль PHILLIPS. Представленная отвертка оснащена рукояткой большого диаметра.

Особенности и преимущества:

Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.

Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали.

Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.

Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.

Комплектация: