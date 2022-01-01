Отвертка крестовая Jonnesway, Full Star PH#2х75, 188 мм, D04P238
Арт. jonnesway_4736
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.086
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Габариты, мм
|188x35x35
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:
Крестовая отвертка Jonnesway, FULL STAR PH, D04P275 применяется со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль PHILLIPS. Оснащена эргономичной пластиковой рукояткой удобной формы.
Особенности и преимущества:
- Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.
- Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали.
- Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.
- Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.
Комплектация:
- Отвертка крестовая - 1 шт.
- Упаковка.