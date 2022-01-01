Отвертка крестовая Jonnesway, Full Star PH#2х150, 264 мм, D04P2150
Арт. jonnesway_4734
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|0.104
|
Габариты, мм
|262x36x36
|
Гибкая
|Нет
|
Для точных работ
|Нет
Описание:
Крестовая отвертка Jonnesway FULL STAR PH D04P2150 предназначена для закручивания или откручивания саморезов с рабочим профилем PHILLIPS. Широкая сфера применения - используют при проведении ремонтных или монтажных работ на производстве или в быту.
Особенности и преимущества:
- Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.
- Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали.
- Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.
- Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.
Комплектация:
- Отвертка крестовая - 1 шт.
- Упаковка.