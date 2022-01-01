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Отвертка крестовая Jonnesway, Full Star PH#2х100, 212 мм, D04P2100
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Отвертки
    Отвертка крестовая Jonnesway, Full Star PH#2х100, 212 мм, D04P2100
    Арт. jonnesway_4733
    Отвертка крестовая Jonnesway, Full Star PH#2х100, 212 мм, D04P2100

      Отвертка крестовая Jonnesway, Full Star PH#2х100, 212 мм, D04P2100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4733

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.092
      Габариты, мм
      		215x34x34
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Крестовая отвёртка FULL STAR Jonnesway D04P2100 имеет широкий спектр применения. Она может использоваться как дома, так и на производстве. Отвёртка предназначена для работы с саморезами профиля Phillips. 

        Особенности и преимущества:

        • Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88. 
        • Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали. 
        • Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.
        • Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.

        Комплектация:

        1. Отвертка крестовая - 1 шт.
        2. Упаковка.