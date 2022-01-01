Отвертка крестовая Jonnesway, Full Star PH#2х100, 212 мм, D04P2100

Описание:

Особенности и преимущества:

Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.

Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали.

Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.

Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.

Комплектация:

Отвертка крестовая - 1 шт. Упаковка.

Крестовая отвёртка FULL STAR Jonnesway D04P2100 имеет широкий спектр применения. Она может использоваться как дома, так и на производстве. Отвёртка предназначена для работы с саморезами профиля Phillips.