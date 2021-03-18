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Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт
4.2
10
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт
    Арт. О00000026674
    4.2
    10
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт

      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026674
      4.2
      10

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		26
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2 отличается малым весом и габаритами. Подходит для использования на дачном участке, дома и в гараже. Применяется для закручивания и выкручивания шурупов и саморезов, а также для сверления отверстий в дереве, пластике или металле. Имеет 19 ступеней крутящего момента. Благодаря быстрозажимному патрону, смена оснастки не занимает много времени. Для комфортного и надежного хвата предусмотрена мягкая накладка на рукоятке.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Наличие реверса
        • Прочный пластиковый корпус
        • Клавиша самоблокировки - для кратковременной беспрерывной работы
        • 19 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • Режим сверления
        • Рукоятка с мягким покрытием - для комфортного рабочего процесса
        • Шестерни из высококачественного металла
        • Электронная регулировка крутящего момента
        • Двойная изоляция для безопасной работы