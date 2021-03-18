Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт

Преимущества

Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Наличие реверса

Прочный пластиковый корпус

Клавиша самоблокировки - для кратковременной беспрерывной работы

19 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

Режим сверления

Рукоятка с мягким покрытием - для комфортного рабочего процесса

Шестерни из высококачественного металла

Электронная регулировка крутящего момента

Двойная изоляция для безопасной работы

Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2 отличается малым весом и габаритами. Подходит для использования на дачном участке, дома и в гараже. Применяется для закручивания и выкручивания шурупов и саморезов, а также для сверления отверстий в дереве, пластике или металле. Имеет 19 ступеней крутящего момента. Благодаря быстрозажимному патрону, смена оснастки не занимает много времени. Для комфортного и надежного хвата предусмотрена мягкая накладка на рукоятке.