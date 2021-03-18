Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2, 400 Вт
Арт. О00000026674
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|26
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C2 отличается малым весом и габаритами. Подходит для использования на дачном участке, дома и в гараже. Применяется для закручивания и выкручивания шурупов и саморезов, а также для сверления отверстий в дереве, пластике или металле. Имеет 19 ступеней крутящего момента. Благодаря быстрозажимному патрону, смена оснастки не занимает много времени. Для комфортного и надежного хвата предусмотрена мягкая накладка на рукоятке.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Наличие реверса
- Прочный пластиковый корпус
- Клавиша самоблокировки - для кратковременной беспрерывной работы
- 19 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- Режим сверления
- Рукоятка с мягким покрытием - для комфортного рабочего процесса
- Шестерни из высококачественного металла
- Электронная регулировка крутящего момента
- Двойная изоляция для безопасной работы