- Персональная скидка
Сабельная пила P.I.T. PSA115-C МАСТЕР, 980 Вт
Арт. О00000035629
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мощность, Вт
|980
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Сабельная пила P.I.T. PSA115-C используется для распилки заготовок из дерева, металла, пластика и других материалов. Эластичные прорезиненные накладки обеспечивают надежное удержание, поэтому прибор не выскальзывает. Удобное расположение кнопки "Пуск" способствует комфортной работе оператора. Благодаря небольшому весу рука не устает при длительной деятельности
Преимущества
- Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе
- Вентиляционные отверстия на корпусе - для охлаждения двигателя
- Замкнутая рукоять с мягкой накладкой - для комфортного и надежного удержания
- Простота применения - не нужно специальных навыков и знаний
- Мощный двигатель - для высокой эффективности
- Опорная подошва - для точной работы
- Небольшой вес P.I.T. PSA115-C - для работы без усталости