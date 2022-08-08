Сабельная пила P.I.T. PSA115-C МАСТЕР, 980 Вт

Преимущества

Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе

Вентиляционные отверстия на корпусе - для охлаждения двигателя

Замкнутая рукоять с мягкой накладкой - для комфортного и надежного удержания

Простота применения - не нужно специальных навыков и знаний

Мощный двигатель - для высокой эффективности

Опорная подошва - для точной работы

Небольшой вес P.I.T. PSA115-C - для работы без усталости

Сабельная пила P.I.T. PSA115-C используется для распилки заготовок из дерева, металла, пластика и других материалов. Эластичные прорезиненные накладки обеспечивают надежное удержание, поэтому прибор не выскальзывает. Удобное расположение кнопки "Пуск" способствует комфортной работе оператора. Благодаря небольшому весу рука не устает при длительной деятельности