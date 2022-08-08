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Сабельная пила P.I.T. PSA115-C МАСТЕР, 980 Вт
5.0
1
4 850 ₽
Сетевые сабельные пилы
  • Персональная скидка
Сабельная пила P.I.T. PSA115-C МАСТЕР, 980 Вт
Арт. О00000035629
5.0
1
Сабельная пила P.I.T. PSA115-C МАСТЕР, 980 Вт
  • Персональная скидка

Сабельная пила P.I.T. PSA115-C МАСТЕР, 980 Вт

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4 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000035629
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Мощность, Вт
980
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сабельная пила P.I.T. PSA115-C используется для распилки заготовок из дерева, металла, пластика и других материалов. Эластичные прорезиненные накладки обеспечивают надежное удержание, поэтому прибор не выскальзывает. Удобное расположение кнопки "Пуск" способствует комфортной работе оператора. Благодаря небольшому весу рука не устает при длительной деятельности

    Преимущества

    • Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе
    • Вентиляционные отверстия на корпусе - для охлаждения двигателя
    • Замкнутая рукоять с мягкой накладкой - для комфортного и надежного удержания
    • Простота применения - не нужно специальных навыков и знаний
    • Мощный двигатель - для высокой эффективности
    • Опорная подошва - для точной работы
    • Небольшой вес P.I.T. PSA115-C - для работы без усталости