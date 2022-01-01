Картофелесажалка Пахарь КСМ-2М (КС-2МТ) 2-х рядная минитрактор
Арт. О00000040453
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Колея, мм
|700
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Объем, л
|2
- Картофелесажалка КС-2МТ для мини-трактора предназначена для посадки семенного картофеля с одновременной заделкой в почву и образованием почвенного гребня в огородах, на приусадебных и полевых участках. Агрегатируется с мини-тракторами имеющими гидравлический привод подъема навесных агрегатов типа МТЗ-132Н и других.
Преимущества
- Долгий срок службы