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Картофелесажалка Пахарь КСМ-2М (КС-2МТ) 2-х рядная минитрактор
36 710 ₽
Картофелесажалки
    Картофелесажалка Пахарь КСМ-2М (КС-2МТ) 2-х рядная минитрактор
    Арт. О00000040453
    Картофелесажалка Пахарь КСМ-2М (КС-2МТ) 2-х рядная минитрактор

      Картофелесажалка Пахарь КСМ-2М (КС-2МТ) 2-х рядная минитрактор

      36 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000040453

      Характеристики

      Производитель
      		Пахарь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Колея, мм
      		700
      Объем, л
      		2
      Все характеристики
      36 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Картофелесажалка КС-2МТ для мини-трактора предназначена для посадки семенного картофеля с одновременной заделкой в почву и образованием почвенного гребня в огородах, на приусадебных и полевых участках. Агрегатируется с мини-тракторами имеющими гидравлический привод подъема навесных агрегатов типа МТЗ-132Н и других.

        Преимущества

        • Долгий срок службы