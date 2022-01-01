Картофелесажалка Пахарь КСМ-2М (КС-2МТ) 2-х рядная минитрактор

Преимущества

Долгий срок службы

Картофелесажалка КС-2МТ для мини-трактора предназначена для посадки семенного картофеля с одновременной заделкой в почву и образованием почвенного гребня в огородах, на приусадебных и полевых участках. Агрегатируется с мини-тракторами имеющими гидравлический привод подъема навесных агрегатов типа МТЗ-132Н и других.