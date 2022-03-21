Многоцелевые пассатижи Sturm 1020-09-250

Преимущества

Многофункциональный ручной инструмент - три боковых пропила

Надежность и долговечность

Безопасность при работе

Удобство и комфорт при работе

Длина 250 мм

Многоцелевые пассатижи 250 мм Sturm 1020-09-250 - это многофункциональный ручной инструмент, предназначенный для слесарно-монтажных работ. Изготовлены из прочной стали, что гарантирует высокую износостойкость. Наличие трех боковых пропилов обеспечивает перекусывание не только проволоки, но и гвоздей. Изогнутые по форме ладони рукоятки создают комфорт при работе.