Многоцелевые пассатижи Sturm 1020-09-250
Арт. Х1307191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Многоцелевые пассатижи 250 мм Sturm 1020-09-250 - это многофункциональный ручной инструмент, предназначенный для слесарно-монтажных работ. Изготовлены из прочной стали, что гарантирует высокую износостойкость. Наличие трех боковых пропилов обеспечивает перекусывание не только проволоки, но и гвоздей. Изогнутые по форме ладони рукоятки создают комфорт при работе.
Преимущества
- Многофункциональный ручной инструмент - три боковых пропила
- Надежность и долговечность
- Безопасность при работе
- Удобство и комфорт при работе
- Длина 250 мм