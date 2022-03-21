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Многоцелевые пассатижи Sturm 1020-09-250
5.0
2
Найти аналог
Плоскогубцы
    Многоцелевые пассатижи Sturm 1020-09-250
    Арт. Х1307191
    5.0
    2
    Многоцелевые пассатижи Sturm 1020-09-250

      Многоцелевые пассатижи Sturm 1020-09-250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1307191
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Многоцелевые пассатижи 250 мм Sturm 1020-09-250 - это многофункциональный ручной инструмент, предназначенный для слесарно-монтажных работ. Изготовлены из прочной стали, что гарантирует высокую износостойкость. Наличие трех боковых пропилов обеспечивает перекусывание не только проволоки, но и гвоздей. Изогнутые по форме ладони рукоятки создают комфорт при работе.

        Преимущества

        • Многофункциональный ручной инструмент - три боковых пропила
        • Надежность и долговечность
        • Безопасность при работе
        • Удобство и комфорт при работе
        • Длина 250 мм