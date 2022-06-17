Преимущества

Система защиты аккумулятора

Реверс для изменения направления вращения оснастки

Рабочая зона подсвечивается яркой LED подсветкой

Уровень заряда аккумулятора отражается на LED индикаторе

Тонкий корпус PATRIOT PS 148 The One 180201305 обеспечивает удобство при работе в труднодоступных местах

Аккумуляторная отвертка PATRIOT PS 148 The One 180201305 пригодится при сборке мебели и домашнем ремонте. Поставляется с набором долговечных бит, имеющих титановое покрытие. Регулировка скорости вращения осуществляется усилием нажатия на кнопку. Бита быстро устанавливается в патроне с фиксатором, который надежно удерживает ее во время работы.