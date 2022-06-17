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Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
    Арт. Ю00000320322
    5.0
    2
    Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
    Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
    Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
    Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
    Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
    Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
    Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
      Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
      Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
      Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
      Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
      Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
      Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
      Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148

      Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000320322
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение аккумулятора, В
      		4.8
      Частота вращения, об/мин
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная отвертка PATRIOT PS 148 The One 180201305 пригодится при сборке мебели и домашнем ремонте. Поставляется с набором долговечных бит, имеющих титановое покрытие. Регулировка скорости вращения осуществляется усилием нажатия на кнопку. Бита быстро устанавливается в патроне с фиксатором, который надежно удерживает ее во время работы.

        Преимущества

        • Система защиты аккумулятора
        • Реверс для изменения направления вращения оснастки
        • Рабочая зона подсвечивается яркой LED подсветкой
        • Уровень заряда аккумулятора отражается на LED индикаторе
        • Тонкий корпус PATRIOT PS 148 The One 180201305 обеспечивает удобство при работе в труднодоступных местах