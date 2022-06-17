Аккумуляторная отвертка Patriot PS 148
Арт. Ю00000320322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение аккумулятора, В
|4.8
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Частота вращения, об/мин
|180
- Аккумуляторная отвертка PATRIOT PS 148 The One 180201305 пригодится при сборке мебели и домашнем ремонте. Поставляется с набором долговечных бит, имеющих титановое покрытие. Регулировка скорости вращения осуществляется усилием нажатия на кнопку. Бита быстро устанавливается в патроне с фиксатором, который надежно удерживает ее во время работы.
Преимущества
- Система защиты аккумулятора
- Реверс для изменения направления вращения оснастки
- Рабочая зона подсвечивается яркой LED подсветкой
- Уровень заряда аккумулятора отражается на LED индикаторе
- Тонкий корпус PATRIOT PS 148 The One 180201305 обеспечивает удобство при работе в труднодоступных местах