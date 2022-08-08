Преимущества

Мощный двигатель для больших объемов работы (1600 Вт).

Высокая точность резки.

Вес – 13,6 кг.

Эргономичная и удобная прорезиненная рукоятка.

Блокировка шпинделя.

Фиксатор угла реза.

Удлинители рабочей поверхности.





Торцевая пила DeWalt 713 предназначена для пиления древесины любых сортов и материалов на ее основе. Возможно использование для распила пластика, ламината при установке на пилу соответствующего диска. Высокий крутящий момент двигателя (5000 об/мин) обеспечивает возможность распила твердых материалов с высоким качеством. Пила одинаково эффективна для решения бытовых задач и производства корпусной мебели. Пила торцовочная DeWalt DW 713 отличается высокими техническими характеристиками. Обрабатываемое полотно может фиксироваться под углом в 50 градусов в одну или другую сторону от оси наклона. Точность распила достигается благодаря кулачковым фиксаторам угла. Имеется скользящий специальный упор для работы с габаритными заготовками. Торцовочная пила DeWalt 713 характеризуется качественным пылеудалением, стабильной работой. В интернет-магазине «Бигам» пилу торцовочную DeWalt DW 713 можно купить с доставкой по всей России. На торцовочную пилу DeWalt 713 цена до 15% ниже, чем в розницу.