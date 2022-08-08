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Пила торцовочная DeWalt DW 713
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Пила торцовочная DeWalt DW 713
    Арт. Х145284
    5.0
    1
    Пила торцовочная DeWalt DW 713
    Пила торцовочная DeWalt DW 713
    Пила торцовочная DeWalt DW 713
    Пила торцовочная DeWalt DW 713
    Пила торцовочная DeWalt DW 713
    Пила торцовочная DeWalt DW 713
      Пила торцовочная DeWalt DW 713
      Пила торцовочная DeWalt DW 713
      Пила торцовочная DeWalt DW 713
      Пила торцовочная DeWalt DW 713
      Пила торцовочная DeWalt DW 713
      Пила торцовочная DeWalt DW 713

      Пила торцовочная DeWalt DW 713

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х145284
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1600
      Наклон пилы влево, град
      		48
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Торцевая пила DeWalt 713 предназначена для пиления древесины любых сортов и материалов на ее основе. Возможно использование для распила пластика, ламината при установке на пилу соответствующего диска. Высокий крутящий момент двигателя (5000 об/мин) обеспечивает возможность распила твердых материалов с высоким качеством. Пила одинаково эффективна для решения бытовых задач и производства корпусной мебели. Пила торцовочная DeWalt DW 713 отличается высокими техническими характеристиками. Обрабатываемое полотно может фиксироваться под углом в 50 градусов в одну или другую сторону от оси наклона. Точность распила достигается благодаря кулачковым фиксаторам угла. Имеется скользящий специальный упор для работы с габаритными заготовками. Торцовочная пила DeWalt 713 характеризуется качественным пылеудалением, стабильной работой. В интернет-магазине «Бигам» пилу торцовочную DeWalt DW 713 можно купить с доставкой по всей России. На торцовочную пилу DeWalt 713 цена до 15% ниже, чем в розницу.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для больших объемов работы (1600 Вт).
        • Высокая точность резки.
        • Вес – 13,6 кг.
        • Эргономичная и удобная прорезиненная рукоятка.
        • Блокировка шпинделя.
        • Фиксатор угла реза.
        • Удлинители рабочей поверхности.