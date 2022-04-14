Плоскогубцы универсальные Esab Top Tool 0000134716
Арт. X1329117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Длина, мм
|220
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Материал губок
|металл
- Универсальные плоскогубцы Universal Top Tool 0000134716 ESAB, специально разработаны для обслуживания сварочных горелок для полуавтоматической сварки MIG/MAG.
Преимущества
- Предназначены для удаления брызг с сопла, резки проволоки, снятия контактного наконечника и сопла
- Один инструмент для всех видов работ с горелкой