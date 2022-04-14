Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плоскогубцы универсальные Esab Top Tool 0000134716
5.0
2
Найти аналог
Плоскогубцы
    Плоскогубцы универсальные Esab Top Tool 0000134716
    Арт. X1329117
    5.0
    2
    Плоскогубцы универсальные Esab Top Tool 0000134716
    Плоскогубцы универсальные Esab Top Tool 0000134716
    Плоскогубцы универсальные Esab Top Tool 0000134716
    Плоскогубцы универсальные Esab Top Tool 0000134716
      Плоскогубцы универсальные Esab Top Tool 0000134716
      Плоскогубцы универсальные Esab Top Tool 0000134716
      Плоскогубцы универсальные Esab Top Tool 0000134716
      Плоскогубцы универсальные Esab Top Tool 0000134716

      Плоскогубцы универсальные Esab Top Tool 0000134716

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. X1329117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Длина, мм
      		220
      Материал губок
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальные плоскогубцы Universal Top Tool 0000134716 ESAB, специально разработаны для обслуживания сварочных горелок для полуавтоматической сварки MIG/MAG. 

        Преимущества

        • Предназначены для удаления брызг с сопла, резки проволоки, снятия контактного наконечника и сопла
        • Один инструмент для всех видов работ с горелкой