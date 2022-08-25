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Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок
    Арт. fubag_738
    5.0
    1
    Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок
    Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок
    Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок
    Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок
    Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок
      Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок
      Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок
      Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок
      Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок
      Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок

      Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_738
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт FUBAG IW1600 + набор головок 100199 используется для быстрого заворачивания и отворачивания крепежа - болтов или гаек. Дополнительная ручка в центре корпуса инструмента позволяет распределить нагрузку и сделать неутомительной даже длительную работу. Пневмодвигатель обладает большим рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки.

        Преимущества

        • Высокий момент затяжки
        • Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
        • Инструмент устойчив к механическому износу
        • Разрешена эксплуатация даже в условиях повышенной влажности
        • Регулировка момента затяжки
        • Реверс
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки ударного пневмогайковерта FUBAG IW1600 + набора головок 100199