Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок

Преимущества

Высокий момент затяжки

Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

Инструмент устойчив к механическому износу

Разрешена эксплуатация даже в условиях повышенной влажности

Регулировка момента затяжки

Реверс

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Кейс - для удобства хранения и транспортировки ударного пневмогайковерта FUBAG IW1600 + набора головок 100199

Ударный пневмогайковерт FUBAG IW1600 + набор головок 100199 используется для быстрого заворачивания и отворачивания крепежа - болтов или гаек. Дополнительная ручка в центре корпуса инструмента позволяет распределить нагрузку и сделать неутомительной даже длительную работу. Пневмодвигатель обладает большим рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки.