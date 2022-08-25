Пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4, 6,3 бар + набор головок
Арт. fubag_738
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IW1600 + набор головок 100199 используется для быстрого заворачивания и отворачивания крепежа - болтов или гаек. Дополнительная ручка в центре корпуса инструмента позволяет распределить нагрузку и сделать неутомительной даже длительную работу. Пневмодвигатель обладает большим рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки.
Преимущества
- Высокий момент затяжки
- Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- Инструмент устойчив к механическому износу
- Разрешена эксплуатация даже в условиях повышенной влажности
- Регулировка момента затяжки
- Реверс
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки ударного пневмогайковерта FUBAG IW1600 + набора головок 100199