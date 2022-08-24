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Колесный пневматический гайковерт Fubag IW680, 234 л/мин, 6,3 бар
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Колесный пневматический гайковерт Fubag IW680, 234 л/мин, 6,3 бар
    Арт. fubag_741
    5.0
    1
    Колесный пневматический гайковерт Fubag IW680, 234 л/мин, 6,3 бар
    Колесный пневматический гайковерт Fubag IW680, 234 л/мин, 6,3 бар
    Колесный пневматический гайковерт Fubag IW680, 234 л/мин, 6,3 бар
      Колесный пневматический гайковерт Fubag IW680, 234 л/мин, 6,3 бар
      Колесный пневматический гайковерт Fubag IW680, 234 л/мин, 6,3 бар
      Колесный пневматический гайковерт Fubag IW680, 234 л/мин, 6,3 бар

      Колесный пневматический гайковерт Fubag IW680, 234 л/мин, 6,3 бар

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_741
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт FUBAG IW191/680 100110 предназначен для монтажных работ в машиностроении и строительстве. Большой крутящий момент и ударный механизм обеспечивают высокую производительность. Корпус инструмента изготовлен из металла для более надежной защиты внутренних элементов от механических повреждений. Пневмодвигатель отличается большим рабочим ресурсом, способен длительное время работать без остановки. Рекомендуемый диаметр воздухоподводящего шланга 6х8 мм. 

        Преимущества

        • Для завинчивания/отвинчивания резьбовых деталей
        • Крутящий момент 680 Нм и ударный механизм - для большей производительности
        • Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе