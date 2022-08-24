Пневмогайковерт ударный IWC 600 1/2, 580 Нм, 6,3 бар, композитный

Преимущества

Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

3-х ступенчатый регулятор мощности на закручивание повышает эффективность работы

Фрикционное кольцо - для быстрой смены головки

Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы инструмента

Удобная рукоятка - для комфортной работы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 600 1/2" 100230

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 600 1/2" 100230 прекрасно справляется с демонтажом застарелых гаек, а также сложными соединениями. Фиксатор с фрикционным кольцом позволяет легко менять головки. Данная модель имеет надежный ударный механизм Twin Hammer - за один оборот осуществляется два мощных сбалансированных удара. В качестве расходного материала можно использовать головки от 10 до 27 мм.