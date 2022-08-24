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Пневмогайковерт ударный IWC 600 1/2, 580 Нм, 6,3 бар, композитный
5.0
2
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт ударный IWC 600 1/2, 580 Нм, 6,3 бар, композитный
    Арт. fubag_1117
    5.0
    2
    Пневмогайковерт ударный IWC 600 1/2, 580 Нм, 6,3 бар, композитный
    Пневмогайковерт ударный IWC 600 1/2, 580 Нм, 6,3 бар, композитный
    Пневмогайковерт ударный IWC 600 1/2, 580 Нм, 6,3 бар, композитный
      Пневмогайковерт ударный IWC 600 1/2, 580 Нм, 6,3 бар, композитный
      Пневмогайковерт ударный IWC 600 1/2, 580 Нм, 6,3 бар, композитный
      Пневмогайковерт ударный IWC 600 1/2, 580 Нм, 6,3 бар, композитный

      Пневмогайковерт ударный IWC 600 1/2, 580 Нм, 6,3 бар, композитный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_1117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 600 1/2" 100230 прекрасно справляется с демонтажом застарелых гаек, а также сложными соединениями. Фиксатор с фрикционным кольцом позволяет легко менять головки. Данная модель имеет надежный ударный механизм Twin Hammer - за один оборот осуществляется два мощных сбалансированных удара. В качестве расходного материала можно использовать головки от 10 до 27 мм. 

        Преимущества

        • Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
        • 3-х ступенчатый регулятор мощности на закручивание повышает эффективность работы
        • Фрикционное кольцо - для быстрой смены головки
        • Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы инструмента
        • Удобная рукоятка - для комфортной работы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 600 1/2" 100230
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе