Пневмогайковерт ударный IWC 600 1/2, 580 Нм, 6,3 бар, композитный
Арт. fubag_1117
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Германия
|
Давление, атм
|6.3
|
Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 600 1/2" 100230 прекрасно справляется с демонтажом застарелых гаек, а также сложными соединениями. Фиксатор с фрикционным кольцом позволяет легко менять головки. Данная модель имеет надежный ударный механизм Twin Hammer - за один оборот осуществляется два мощных сбалансированных удара. В качестве расходного материала можно использовать головки от 10 до 27 мм.
Преимущества
- Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- 3-х ступенчатый регулятор мощности на закручивание повышает эффективность работы
- Фрикционное кольцо - для быстрой смены головки
- Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы инструмента
- Удобная рукоятка - для комфортной работы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 600 1/2" 100230
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе