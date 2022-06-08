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Полотно по дереву для ножовочной пилы Интерскол 2210912700251 (150x127x2,5 мм, 2 шт.)
5.0
2
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Полотна для сабельных пил
    Полотно по дереву для ножовочной пилы Интерскол 2210912700251 (150x127x2,5 мм, 2 шт.)
    Арт. X131715115
    5.0
    2
    Полотно по дереву для ножовочной пилы Интерскол 2210912700251 (150x127x2,5 мм, 2 шт.)

      Полотно по дереву для ножовочной пилы Интерскол 2210912700251 (150x127x2,5 мм, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131715115
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		2
      Назначение по материалу
      		дерево, пластик, ламинат, ДСП
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотно Интерскол 2210912700251 предназначено для работ ножовочной пилой в твердой и мягкой древесине, фанере, ламинате, ДСП, пластмассе (до 100 мм). С помощью него пил получается прямой и чистый.

        Преимущества

        • Изготовлено из качественного материала, продлевающего срок эксплуатации
        • Размеры полотна : 150х127х2.5 мм
        • В комплекте 2 шт