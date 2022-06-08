Полотно по дереву для ножовочной пилы Интерскол 2210912700251 (150x127x2,5 мм, 2 шт.)

Преимущества

Изготовлено из качественного материала, продлевающего срок эксплуатации

Размеры полотна : 150х127х2.5 мм

В комплекте 2 шт

Полотно Интерскол 2210912700251 предназначено для работ ножовочной пилой в твердой и мягкой древесине, фанере, ламинате, ДСП, пластмассе (до 100 мм). С помощью него пил получается прямой и чистый.