Преимущества

Все органы управления вынесены прямо на рукоятку

Плавность и безопасность привода обеспечена инновационной системой сцепления

Задействован особо прочный чугунный шестеренчатый редуктор

При помощи специальной подставки агрегат можно зафиксировать в горизонтальном положении

Опционально предусмотрена установка различного навесного оборудования

Двигатель этого инструмент без проблем запускается при температуре окружающей среды до -25 оС

Мотоблок дизельный Rato RG4.0-130C-Z - профессиональный дизельный агрегат с очень большим крутящим моментом. Его грузоподъемность составляет 1000 кг. Коробка передач поддерживает три скорости движения, включая заднюю. Срок службы двигателя существенно увеличен за счет установки воздушного фильтра с двойной системой очистки