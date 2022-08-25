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Мотоблок дизельный Rato RG4.0-130C-Z
5.0
1
97 800 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок дизельный Rato RG4.0-130C-Z
Арт. О00000041716
5.0
1
Мотоблок дизельный Rato RG4.0-130C-Z
  • Персональная скидка

Мотоблок дизельный Rato RG4.0-130C-Z

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97 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 568 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000041716
5.0
1

Характеристики

Производитель
Rato
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс
тяжёлый
Тип двигателя
дизельный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
97 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 568 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотоблок дизельный Rato RG4.0-130C-Z - профессиональный дизельный агрегат с очень большим крутящим моментом. Его грузоподъемность составляет 1000 кг. Коробка передач поддерживает три скорости движения, включая заднюю. Срок службы двигателя существенно увеличен за счет установки воздушного фильтра с двойной системой очистки

    Преимущества

    • Все органы управления вынесены прямо на рукоятку
    • Плавность и безопасность привода обеспечена инновационной системой сцепления
    • Задействован особо прочный чугунный шестеренчатый редуктор
    • При помощи специальной подставки агрегат можно зафиксировать в горизонтальном положении
    • Опционально предусмотрена установка различного навесного оборудования
    • Двигатель этого инструмент без проблем запускается при температуре окружающей среды до -25 оС