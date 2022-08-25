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Мотоблок дизельный Rato RG4.0-130C-Z
Арт. О00000041716
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|дизельный
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- Мотоблок дизельный Rato RG4.0-130C-Z - профессиональный дизельный агрегат с очень большим крутящим моментом. Его грузоподъемность составляет 1000 кг. Коробка передач поддерживает три скорости движения, включая заднюю. Срок службы двигателя существенно увеличен за счет установки воздушного фильтра с двойной системой очистки
Преимущества
- Все органы управления вынесены прямо на рукоятку
- Плавность и безопасность привода обеспечена инновационной системой сцепления
- Задействован особо прочный чугунный шестеренчатый редуктор
- При помощи специальной подставки агрегат можно зафиксировать в горизонтальном положении
- Опционально предусмотрена установка различного навесного оборудования
- Двигатель этого инструмент без проблем запускается при температуре окружающей среды до -25 оС