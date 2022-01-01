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Отвертка РемоКолор Driver 33-6-811, PH0x75мм, 1 шт.
95 ₽
Отвертки
    Отвертка РемоКолор Driver 33-6-811, PH0x75мм, 1 шт.
    Арт. О00000033484
    Отвертка РемоКолор Driver 33-6-811, PH0x75мм, 1 шт.

      Отвертка РемоКолор Driver 33-6-811, PH0x75мм, 1 шт.

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033484

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.042
      Габариты, мм
      		170х50х25
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка РемоКолор 33-6-811 - ручной слесарный инструмент, применяемый для механического ввинчивания и отвинчивания изделий или крепежа с резьбой: шурупов, винтов, саморезов. Отвертка используется для подключения электричества и мелкого ремонта. Ручка в мягкой оболочке выполнена из двухкомпонентного пластика, отличается эргономичной формой для комфортного хвата.