Сцепка Pubert Primo 24 55 10 00 00 (2 регулировки)
Арт. X190394173
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Франция
|
Родина бренда
|Франция
|
Тип навесного оборудования
|сцепка
|
Количество предметов, шт
|1
- Сцепка универсальная подходит для мотокультиваторов PUBERT. Применяется для жесткого и надежного присоединения к культиваторам навесного оборудования (плуга, окучника, картофелевыкапывателя).
Преимущества
- Данная сцепка крепится при помощи болтов, штырей или скоб к раме мотокультиватора и поставляется отдельно
- При необходимости сцепку легко снять