Сцепка Pubert Primo 24 55 10 00 00 (2 регулировки)

Преимущества

Данная сцепка крепится при помощи болтов, штырей или скоб к раме мотокультиватора и поставляется отдельно

При необходимости сцепку легко снять

Сцепка универсальная подходит для мотокультиваторов PUBERT. Применяется для жесткого и надежного присоединения к культиваторам навесного оборудования (плуга, окучника, картофелевыкапывателя).