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Сцепка Pubert Primo 24 55 10 00 00 (2 регулировки)
5.0
1
Найти аналог
Сцепки
    Сцепка Pubert Primo 24 55 10 00 00 (2 регулировки)
    Арт. X190394173
    5.0
    1
    Сцепка Pubert Primo 24 55 10 00 00 (2 регулировки)

      Сцепка Pubert Primo 24 55 10 00 00 (2 регулировки)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394173
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Pubert
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сцепка универсальная подходит для мотокультиваторов PUBERT. Применяется для жесткого и надежного присоединения к культиваторам навесного оборудования (плуга, окучника, картофелевыкапывателя).

        Преимущества

        • Данная сцепка крепится при помощи болтов, штырей или скоб к раме мотокультиватора и поставляется отдельно
        • При необходимости сцепку легко снять