Съемник внутр. стопорных колец Brigadier 21037

Преимущества

Изогнутые под 90° губки, точно обработанные наконечники

Раскрывающая пружина

Полированная высокоуглеродистая (CS) сталь

Хромо-никелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии

Ручки выполнены из двух материалов - обеспечивают удобный захват

Съемник внутренних стопорных колец (90 градусов, CS) 200мм Brigadier 21037 представляет собой удобный инструмент для быстрого монтажа/демонтажа элементов автомобильных систем. Изделие покрыто хромо-никелевым составом для длительного срока службы.