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Съемник внутр. стопорных колец Brigadier 21037
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Съемники стопорных колец
    Съемник внутр. стопорных колец Brigadier 21037
    Арт. X968192
    Съемник внутр. стопорных колец Brigadier 21037

      Съемник внутр. стопорных колец Brigadier 21037

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968192

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Съемник внутренних стопорных колец (90 градусов, CS) 200мм Brigadier 21037 представляет собой удобный инструмент для быстрого монтажа/демонтажа элементов автомобильных систем. Изделие покрыто хромо-никелевым составом для длительного срока службы.

        Преимущества

        • Изогнутые под 90° губки, точно обработанные наконечники
        • Раскрывающая пружина
        • Полированная высокоуглеродистая (CS) сталь
        • Хромо-никелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии
        • Ручки выполнены из двух материалов - обеспечивают удобный захват