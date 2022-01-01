Шнек ADA для бензобура Drill 200 (800мм) А00286

Преимущества

Для почвы

Диаметр соединения - 20 мм

Шнек Drill 200/800 ADA А00286 является сменным элементом для мотобуров ADA. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт, который в свою очередь словно по транспортной ленте выбрасывается наверх. При необходимости шнек легко заменить. Диаметр крепления шнека — 20 мм.