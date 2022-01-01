Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шнек ADA для бензобура Drill 200 (800мм) А00286
Найти аналог
Шнеки
    Шнек ADA для бензобура Drill 200 (800мм) А00286
    Арт. X190399145
    Шнек ADA для бензобура Drill 200 (800мм) А00286

      Шнек ADA для бензобура Drill 200 (800мм) А00286

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190399145

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Съемные ножи
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Шнек Drill 200/800 ADA А00286 является сменным элементом для мотобуров ADA. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт, который в свою очередь словно по транспортной ленте выбрасывается наверх. При необходимости шнек легко заменить. Диаметр крепления шнека — 20 мм.

        Преимущества

        • Для почвы
        • Диаметр соединения - 20 мм