Отвертка аккумуляторная Практика 3.6 В
Арт. X1048041302335
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Частота вращения, об/мин
|180
- Аккумуляторная отвертка ПРАКТИКА 3.6 В предназначена для осуществления сборочных работ в труднодоступных местах, а также местах с полным отсутствием энергопитания. Отличается удобным и компактным исполнением. Прекрасно лежит в руке за счет удобной для эксплуатации формы. Способна закручивать шурупы и винты, извлекать уже установленный крепеж и производить работы по сверлению. В комплекте поставки 4 биты