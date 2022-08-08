Отвертка аккумуляторная Практика 3.6 В

Аккумуляторная отвертка ПРАКТИКА 3.6 В предназначена для осуществления сборочных работ в труднодоступных местах, а также местах с полным отсутствием энергопитания. Отличается удобным и компактным исполнением. Прекрасно лежит в руке за счет удобной для эксплуатации формы. Способна закручивать шурупы и винты, извлекать уже установленный крепеж и производить работы по сверлению. В комплекте поставки 4 биты