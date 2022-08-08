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Отвертка аккумуляторная Практика 3.6 В
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Отвертка аккумуляторная Практика 3.6 В
    Арт. X1048041302335
    5.0
    1
    Отвертка аккумуляторная Практика 3.6 В

      Отвертка аккумуляторная Практика 3.6 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302335
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Частота вращения, об/мин
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная отвертка ПРАКТИКА 3.6 В предназначена для осуществления сборочных работ в труднодоступных местах, а также местах с полным отсутствием энергопитания. Отличается удобным и компактным исполнением. Прекрасно лежит в руке за счет удобной для эксплуатации формы. Способна закручивать шурупы и винты, извлекать уже установленный крепеж и производить работы по сверлению. В комплекте поставки 4 биты