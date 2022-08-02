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Бензиновая газонокосилка Stihl RM-545 T 63400113407
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-545 T 63400113407
    Арт. О00000014845
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-545 T 63400113407
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-545 T 63400113407
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-545 T 63400113407
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-545 T 63400113407

      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-545 T 63400113407

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014845
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		3.3
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компактная, прочная и мощная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 43 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с 3-уровневой регулировкой по высоте, а также 1-ступенчатый привод колес для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 60 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

        Преимущества

        • Центральная регулировка высоты скашивания
        • Двигатель с системой легкого запуска
        • Нож с закрылками
        • Инновационный травосборник
        • Легкие транспортировочные колеса
        • Двуручная рукоятка
        • Корпус из полимера