Бензиновая газонокосилка Stihl RM-545 T 63400113407

Преимущества

Центральная регулировка высоты скашивания

Двигатель с системой легкого запуска

Нож с закрылками

Инновационный травосборник

Легкие транспортировочные колеса

Двуручная рукоятка

Корпус из полимера

Компактная, прочная и мощная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 43 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с 3-уровневой регулировкой по высоте, а также 1-ступенчатый привод колес для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 60 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.