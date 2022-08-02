Бензиновая газонокосилка Stihl RM-545 T 63400113407
Арт. О00000014845
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|3.3
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|1
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- Компактная, прочная и мощная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 43 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с 3-уровневой регулировкой по высоте, а также 1-ступенчатый привод колес для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 60 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.
Преимущества
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Двигатель с системой легкого запуска
- Нож с закрылками
- Инновационный травосборник
- Легкие транспортировочные колеса
- Двуручная рукоятка
- Корпус из полимера