Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.1 TX, 46 см, EVC 200.3 C 63580113435

Преимущества

Специально разработанный полимерный корпус получился очень прочным, компактным и легким, изготовлен из высококачественного, ударопрочного, термостойкого и стойкого к ультрафиолетовому излучению полимера

Оснащена быстрозажимными устройствами QuickFix, с помощью них легко и просто сложить рукоятку для транспортировки

Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили наверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение

Складная основная рукоятка, благодаря этому газонокосилка легко транспортируются и удобна в хранении

Встроенные рукоятки для переноса газонокосилки, благодаря им ее легко переносить и опрокидывать, для чистки

Травосборник с откидной крышкой

Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющим профилем

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 448 TX имеет ширину скашивания 46 см и привод на задние колёса. Она легко справляется с участками до 1200 м². Мощный поток воздуха перемещает скошенную траву в травосборник объемом 55 л. Высота скашивания имеет шесть ступеней регулировки в диапазоне 25-75 мм. Регулировка является центральной. Её легко выполнить благодаря подпружиненному механизму. Компактный и прочный корпус из полимера делает газонокосилку еще более надежной. Одноступенчатый привод колес делает работу еще легче.