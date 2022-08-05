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Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.1 TX, 46 см, EVC 200.3 C 63580113435
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.1 TX, 46 см, EVC 200.3 C 63580113435
    Арт. О00000041744
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.1 TX, 46 см, EVC 200.3 C 63580113435

      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.1 TX, 46 см, EVC 200.3 C 63580113435

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000041744
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Трансмиссия
      		механическая
      Рояльные колеса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Stihl RM 448 TX имеет ширину скашивания 46 см и привод на задние колёса. Она легко справляется с участками до 1200 м². Мощный поток воздуха перемещает скошенную траву в травосборник объемом 55 л. Высота скашивания имеет шесть ступеней регулировки в диапазоне 25-75 мм. Регулировка является центральной. Её легко выполнить благодаря подпружиненному механизму. Компактный и прочный корпус из полимера делает газонокосилку еще более надежной. Одноступенчатый привод колес делает работу еще легче.

        Преимущества

        • Специально разработанный полимерный корпус получился очень прочным, компактным и легким, изготовлен из высококачественного, ударопрочного, термостойкого и стойкого к ультрафиолетовому излучению полимера
        • Оснащена быстрозажимными устройствами QuickFix, с помощью них легко и просто сложить рукоятку для транспортировки
        • Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили наверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение
        • Складная основная рукоятка, благодаря этому газонокосилка легко транспортируются и удобна в хранении
        • Встроенные рукоятки для переноса газонокосилки, благодаря им ее легко переносить и опрокидывать, для чистки
        • Травосборник с откидной крышкой
        • Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющим профилем