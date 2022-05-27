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Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
5.0
1
44 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
    Арт. О00000003274
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431

      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431

      44 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000003274
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		2.8
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.8
      Все характеристики
      44 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Газонокосилка бензиновая RM 448.0 TX Stihl 63580113431 - великолепный выбор для ухода за большой зеленой территорией. Ширина ее режущей части составляет более сорока пяти сантиметров, что позволяет прибору срезать большие пучки травы, не затрачивая много топлива и времени. Кожух изготовлен из прочного полимерного материала, надежно защищающего органы управления инструментом. Складная рукоятка значительно облегчает перевозку и хранение газонокосилки Stihl RM 448.0 TX, которая без труда поместится в автомобильном багажнике или сарае. Особая конструкция травосборника с откидной крышкой не дает потерять содержимого в процессе интенсивного покоса, а индикатор заполненности сообщает пользователю, когда стоит выбросить собранную траву. Нижнее расположение вентиляционной решетки при этом не дает зелени разлетаться. Купить газонокосилку Stihl RM 448 TX стоит за ее маневренность, долговечность и производительность.

        Преимущества Stihl RM 448.0:

        • Ударопрочный корпус;
        • Эффективность;
        • Практичность;
        • Легко транспортировать;
        • Нетрудно очищать;
        • Безопасно использовать.

        Комплектация:

        • Электрическая газонокосилка;
        • Травосборник;
        • Инструкция;
        • Упаковка.