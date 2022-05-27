Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431

Газонокосилка бензиновая RM 448.0 TX Stihl 63580113431 - великолепный выбор для ухода за большой зеленой территорией. Ширина ее режущей части составляет более сорока пяти сантиметров, что позволяет прибору срезать большие пучки травы, не затрачивая много топлива и времени. Кожух изготовлен из прочного полимерного материала, надежно защищающего органы управления инструментом. Складная рукоятка значительно облегчает перевозку и хранение газонокосилки Stihl RM 448.0 TX, которая без труда поместится в автомобильном багажнике или сарае. Особая конструкция травосборника с откидной крышкой не дает потерять содержимого в процессе интенсивного покоса, а индикатор заполненности сообщает пользователю, когда стоит выбросить собранную траву. Нижнее расположение вентиляционной решетки при этом не дает зелени разлетаться. Купить газонокосилку Stihl RM 448 TX стоит за ее маневренность, долговечность и производительность.

Преимущества Stihl RM 448.0:

Ударопрочный корпус;

Эффективность;

Практичность;

Легко транспортировать;

Нетрудно очищать;

Безопасно использовать.

Комплектация: