Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|2.8
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|0.8
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Газонокосилка бензиновая RM 448.0 TX Stihl 63580113431 - великолепный выбор для ухода за большой зеленой территорией. Ширина ее режущей части составляет более сорока пяти сантиметров, что позволяет прибору срезать большие пучки травы, не затрачивая много топлива и времени. Кожух изготовлен из прочного полимерного материала, надежно защищающего органы управления инструментом. Складная рукоятка значительно облегчает перевозку и хранение газонокосилки Stihl RM 448.0 TX, которая без труда поместится в автомобильном багажнике или сарае. Особая конструкция травосборника с откидной крышкой не дает потерять содержимого в процессе интенсивного покоса, а индикатор заполненности сообщает пользователю, когда стоит выбросить собранную траву. Нижнее расположение вентиляционной решетки при этом не дает зелени разлетаться. Купить газонокосилку Stihl RM 448 TX стоит за ее маневренность, долговечность и производительность.
Преимущества Stihl RM 448.0:
- Ударопрочный корпус;
- Эффективность;
- Практичность;
- Легко транспортировать;
- Нетрудно очищать;
- Безопасно использовать.
Комплектация:
- Электрическая газонокосилка;
- Травосборник;
- Инструкция;
- Упаковка.