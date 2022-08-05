Бензиновая газонокосилка Stihl RM 650 T 63640113441
Арт. О00000027350
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Австрия
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Мощность, л.с.
|3.5
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Тактность двигателя
|четырехтактный
- Бензиновая газонокосилка Stihl RM 650 T - бензиновая газонокосилка для больших газонов площадью до 2000 м. С односкоростным приводом и двигателем ReadyStart с лёгким ходом. Прочный алюминиевый корпус с боковыми защитными планками и передней защитой от удара. Идеально подходит для скашивания травы на больших площадях для взыскательных садоводов-любителей
Преимуществ
- Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили наверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение
- Очень мягкие и удобные рукоятки, они обеспечивают особенно эргономичные и приятные для рук оператора, рычаг дроссельной заслонки плотно прилегает к задней части рукоятки
- Установлена защита коленчатого вала: нож с целевой точкой изгиба
- Складная основная рукоятка, благодаря этому газонокосилка легко транспортируются и удобна в хранении
- Встроенные рукоятки для переноса газонокосилки, благодаря им ее легко переносить и опрокидывать, для чистки
- Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющим профилем
- Встроенный индикатор уровня травосборника. Для всех бензиновых косилок STIHL в травосборник встроен индикатор уровня. Он сигнализирует о правильном времени наполнения