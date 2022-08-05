Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая газонокосилка Stihl RM 650 T 63640113441
5.0
1
86 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM 650 T 63640113441
    Арт. О00000027350
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM 650 T 63640113441

      Бензиновая газонокосилка Stihl RM 650 T 63640113441

      86 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027350
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Австрия
      Мощность, л.с.
      		3.5
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      86 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка Stihl RM 650 T - бензиновая газонокосилка для больших газонов площадью до 2000 м. С односкоростным приводом и двигателем ReadyStart с лёгким ходом. Прочный алюминиевый корпус с боковыми защитными планками и передней защитой от удара. Идеально подходит для скашивания травы на больших площадях для взыскательных садоводов-любителей

        Преимуществ

        • Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили наверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение
        • Очень мягкие и удобные рукоятки, они обеспечивают особенно эргономичные и приятные для рук оператора, рычаг дроссельной заслонки плотно прилегает к задней части рукоятки
        • Установлена защита коленчатого вала: нож с целевой точкой изгиба
        • Складная основная рукоятка, благодаря этому газонокосилка легко транспортируются и удобна в хранении
        • Встроенные рукоятки для переноса газонокосилки, благодаря им ее легко переносить и опрокидывать, для чистки
        • Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющим профилем
        • Встроенный индикатор уровня травосборника. Для всех бензиновых косилок STIHL в травосборник встроен индикатор уровня. Он сигнализирует о правильном времени наполнения