Бензиновая газонокосилка Stihl RM 650 T 63640113441

Преимуществ

Специально разработанный травосборник имеет такую конструкцию, которая позволяет заполнить его на 100%, оптимизированная форма конструкции и воздуховод. Вентиляционные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не выходили наверх. Конструкция ящика с двумя частями обеспечивает легкое открывание и опорожнение

Очень мягкие и удобные рукоятки, они обеспечивают особенно эргономичные и приятные для рук оператора, рычаг дроссельной заслонки плотно прилегает к задней части рукоятки

Установлена защита коленчатого вала: нож с целевой точкой изгиба

Складная основная рукоятка, благодаря этому газонокосилка легко транспортируются и удобна в хранении

Встроенные рукоятки для переноса газонокосилки, благодаря им ее легко переносить и опрокидывать, для чистки

Легкие ходовые колеса. Колеса очень прочные. Приводные колеса оснащены профилем стабильности тяги и направляющим профилем

Встроенный индикатор уровня травосборника. Для всех бензиновых косилок STIHL в травосборник встроен индикатор уровня. Он сигнализирует о правильном времени наполнения

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 650 T - бензиновая газонокосилка для больших газонов площадью до 2000 м. С односкоростным приводом и двигателем ReadyStart с лёгким ходом. Прочный алюминиевый корпус с боковыми защитными планками и передней защитой от удара. Идеально подходит для скашивания травы на больших площадях для взыскательных садоводов-любителей