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Тиски слесарные Stalex Гризли, 100х100 мм., 360°, 9.5 кг.
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Слесарные тиски
    Тиски слесарные Stalex Гризли, 100х100 мм., 360°, 9.5 кг.
    Арт. stalex_6784
    Тиски слесарные Stalex Гризли, 100х100 мм., 360°, 9.5 кг.

      Тиски слесарные Stalex Гризли, 100х100 мм., 360°, 9.5 кг.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_6784

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		100
      Ширина губок, мм
      		100
      Функция поворота
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Слесарные тиски Stalex «Гризли» – предназначены для применения в различных условиях: от домашней мастерской или автосервиса до крупных предприятий. Изготовлены из высокопрочного специального чугуна. Закалённые и шлифованные губки имеют насечки для прочного крепления детали.Порошковая покраска на тисках обеспечивает образование ударопрочного и антикоррозийного покрытия, которое работает в широком температурном диапазоне, при этом резкие смены температуры не влияют на качество порошковой краски.Закрытый ходовой винт тисков защищен от попадания металлической стружки и опилок. Тиски имеют возможность поворота на 360° относительно своего основания.