Тиски слесарные Stalex Гризли, 125х125 мм., 360°, 12.5 кг.

Слесарные тиски Stalex «Гризли» – предназначены для применения в различных условиях: от домашней мастерской или автосервиса до крупных предприятий. Изготовлены из высокопрочного специального чугуна. Закалённые и шлифованные губки имеют насечки для прочного крепления детали.Порошковая покраска на тисках обеспечивает образование ударопрочного и антикоррозийного покрытия, которое работает в широком температурном диапазоне, при этом резкие смены температуры не влияют на качество порошковой краски.Закрытый ходовой винт тисков защищен от попадания металлической стружки и опилок. Тиски имеют возможность поворота на 360° относительно своего основания.