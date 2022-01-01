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Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х 3/4" НР-НР VTr.580.N.0805
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Бочонки латунные
    Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х 3/4" НР-НР VTr.580.N.0805
    Арт. X1691385653
    Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х 3/4" НР-НР VTr.580.N.0805

      Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х 3/4" НР-НР VTr.580.N.0805

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691385653

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		ниппель
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резьбовой фитинг – ниппель переходной. Обеспечивает соединение элементов трубопровода разного диаметра.

        Преимущества

        • Выполнен из латуни CW617N (евростандарт EN12165) горячим штампованием с последующим никелированием
        • Насечки на резьбе способствуют удержанию герметизирующего материала (например, сантехнического льна)
        • Наличие шестигранного (под гаечный ключ) участка корпуса облегчает монтаж соединения
        • Соответствие изделий требованиям безопасности