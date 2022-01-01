Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х 3/4" НР-НР VTr.580.N.0805
Арт. X1691385653
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|ниппель
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Тип соединения
|резьбовое
- Резьбовой фитинг – ниппель переходной. Обеспечивает соединение элементов трубопровода разного диаметра.
Преимущества
- Выполнен из латуни CW617N (евростандарт EN12165) горячим штампованием с последующим никелированием
- Насечки на резьбе способствуют удержанию герметизирующего материала (например, сантехнического льна)
- Наличие шестигранного (под гаечный ключ) участка корпуса облегчает монтаж соединения
- Соответствие изделий требованиям безопасности