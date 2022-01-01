Ниппель переходной Valtec 1/2"х 1/4" НР-НР VTr.580.N.0402
Арт. X1691385634
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|ниппель
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Тип соединения
|резьбовое
- Переходной ниппель - соединительный элемент для соединения трубных элементов разных размеров. Подходит для эксплуатации на трубопроводах водоснабжения и водяного отопления. Также совместим с такими рабочими средами, как: антифризы, сжатый воздух, неагрессивные технические жидкости и пр.
Преимущества
- Выполнен из латуни CW617N (евростандарт EN12165) горячим штампованием с последующим никелированием
- Насечки на резьбе способствуют улучшенному удержанию герметизирующего материала (например, сантехнического льна)
- Наличие шестигранного (под гаечный ключ) участка корпуса облегчает монтаж соединения
- Может применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен и т. п.)
- Соответствие изделия требованиям безопасности