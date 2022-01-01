Удлинитель Valtec ВР 1/2" х 50мм VTr.198.C.0450

Преимущества

Длительный срок службы

Износостойкость

Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.