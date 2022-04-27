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Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300
5.0
2
790 ₽
Воротки
    Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300
    Арт. Х13024707
    5.0
    2
    Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300
    Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300
    Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300

      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300

      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х13024707
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		300
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Т-образный вороток S23H41300 Jonnesway используется совместно с торцевыми головками. Приспособление применяется для передачи крутящего момента на торцевые головки и другую подобную оснастку, за счет чего достигается их вращение. Конструкция воротка позволяет передавать максимальный крутящий момент. Размер 1/2 дюйма.