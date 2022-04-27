Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300

Т-образный вороток S23H41300 Jonnesway используется совместно с торцевыми головками. Приспособление применяется для передачи крутящего момента на торцевые головки и другую подобную оснастку, за счет чего достигается их вращение. Конструкция воротка позволяет передавать максимальный крутящий момент. Размер 1/2 дюйма.