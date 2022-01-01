Вороток шарнирный Jonnesway, "гибкая рукоятка", 1/2" DR, 600 мм, S22H41600

Вороток с шарниром «гибкая рукоятка» во многих ситуациях более удобен, чем Т- и Г-образные воротки и превосходит их, благодаря большей длине рукоятки и соответственно возможности приложения более высоких крутящих моментов. Воротки шарнирные выполненные из специально подготовленной стали, присоединительные квадраты легко меняются на новые в случае износа или повреждения. Изделия изготавливаются из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3122. Вороток шарнирный "гибкая рукоятка" S22H41600, часто называемый «срывным воротком», из-за применения его в качестве инструмента для приложения краткосрочной динамической нагрузки (рывка). Рукоятка S22H41600 за счет своей упругости гасит обратную связь, возникающую при применении воротка c высокими статическими моментами, что может привести к повреждению крепежа или самого инструмента.