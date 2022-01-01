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Вороток шарнирный Jonnesway, "гибкая рукоятка" 1/2" DR, 450 мм, JAG-0903RMK
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Воротки
    Вороток шарнирный Jonnesway, "гибкая рукоятка" 1/2" DR, 450 мм, JAG-0903RMK
    Арт. jonnesway_5670
    Вороток шарнирный Jonnesway, "гибкая рукоятка" 1/2" DR, 450 мм, JAG-0903RMK

      Вороток шарнирный Jonnesway, "гибкая рукоятка" 1/2" DR, 450 мм, JAG-0903RMK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5670

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		450
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Вес, кг
      		0.79
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вороток с шарниром "гибкая рукоятка" во многих ситуациях более удобен, чем Т- и Г-образные воротки и превосходит их, благодаря большей длине рукоятки и соответственно возможности приложения более высоких крутящих моментов. Воротки шарнирные выполненные из специально подготовленной стали, присоединительные квадраты легко меняются на новые в случае износа или повреждения. Изделия изготавливаются из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3122.