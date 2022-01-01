Вороток шарнирный Jonnesway, "гибкая рукоятка" 1/2" DR, 450 мм, JAG-0903RMK

Вороток с шарниром "гибкая рукоятка" во многих ситуациях более удобен, чем Т- и Г-образные воротки и превосходит их, благодаря большей длине рукоятки и соответственно возможности приложения более высоких крутящих моментов. Воротки шарнирные выполненные из специально подготовленной стали, присоединительные квадраты легко меняются на новые в случае износа или повреждения. Изделия изготавливаются из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3122.