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Вороток Г-образный Jonnesway, 3/4" DR, с телескопической рукояткой 460-730 мм, S41H630T
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Воротки
    Вороток Г-образный Jonnesway, 3/4" DR, с телескопической рукояткой 460-730 мм, S41H630T
    Арт. jonnesway_6215
    Вороток Г-образный Jonnesway, 3/4" DR, с телескопической рукояткой 460-730 мм, S41H630T

      Вороток Г-образный Jonnesway, 3/4" DR, с телескопической рукояткой 460-730 мм, S41H630T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6215

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		730
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Вес, кг
      		2.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Вороток Г-образный является самым простым и часто самым удобным приводом, позволяющим передавать высокие крутящие моменты. Другое его название "угловая рукоятка". Изготавливается из хромованадиевой стали. Изделие S41H630T снабжено телескопической рукояткой, позволяющей экономить силы оператора.