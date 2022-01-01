Вороток Г-образный Jonnesway, 3/4" DR, с телескопической рукояткой 460-730 мм, S41H630T

Вороток Г-образный является самым простым и часто самым удобным приводом, позволяющим передавать высокие крутящие моменты. Другое его название "угловая рукоятка". Изготавливается из хромованадиевой стали. Изделие S41H630T снабжено телескопической рукояткой, позволяющей экономить силы оператора.