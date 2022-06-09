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Адаптер Bosch Power Change Progressor 2.608.594.253 (шестигранный)
5.0
2
2 500 ₽
Адаптеры и переходники для сверлильных патронов
    Адаптер Bosch Power Change Progressor 2.608.594.253 (шестигранный)
    Арт. О00000004310
    5.0
    2
    Адаптер Bosch Power Change Progressor 2.608.594.253 (шестигранный)

      Адаптер Bosch Power Change Progressor 2.608.594.253 (шестигранный)

      2 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004310
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      2 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Адаптер Bosch 2 608 594 253 совместим с коронками, диаметр которых может составлять от 16 до 210 мм. Предназначен для быстрой смены коронок без дополнительного инструмента..

        Преимущества

        • Упаковка инструмента – блистер
        • Быстрозажимной переходник Power Change специально разработан, чтобы не терять время на смену оснастки, которая вставляется одним движением до щелчка