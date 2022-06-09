Адаптер Bosch Power Change Progressor 2.608.594.253 (шестигранный)

Преимущества



Упаковка инструмента – блистер

Быстрозажимной переходник Power Change специально разработан, чтобы не терять время на смену оснастки, которая вставляется одним движением до щелчка

Адаптер Bosch 2 608 594 253 совместим с коронками, диаметр которых может составлять от 16 до 210 мм. Предназначен для быстрой смены коронок без дополнительного инструмента..