Преимущества

Непрерывная электронная модуляция пламени

Рассекатели горелки сделаны из нержавеющей стали

Адаптированы к российским условиям

Устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар

Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе

Накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L, емкостью 60 л, магниевый анод

Медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии

Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком

Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом

Манометр

Автоматический байпас

Постциркуляция насоса

Фильтр на возврате из системы отопления

Съемная цифровая панель управления, являющаяся датчиком комнатной температуры

Возможность недельного программирования режима работы

Самоадаптация погодозависимой автоматики

Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)

Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)

Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры

Цифровая индикация температуры

Жидкокристалический дисплей

Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе

Ионизационный контроль пламени

Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)

Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)

Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике

Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания

Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя

Предохранительный клапан

Система защиты от замерзания

Система антибактериальной защиты

Газовый котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240 i - это двухконтурный агрегат с открытой камерой сгорания, предназначенный для отопления и горячего водоснабжения жилых, офисных или административных зданий. Бойлер объемом 60 литров выполнен из нержавеющей стали. Котел работает на природном газе, но при необходимости можно перенастроить на сжиженный.