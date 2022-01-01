Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовый котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240 i
Найти аналог
Газовые котлы
    Газовый котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240 i
    Арт. X130501139
    Газовый котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240 i
    Газовый котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240 i
    Газовый котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240 i
      Газовый котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240 i
      Газовый котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240 i
      Газовый котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240 i

      Газовый котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240 i

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501139

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Производительность ГВС, л/мин
      		14
      Наличие насоса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Газовый котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240 i - это двухконтурный агрегат с открытой камерой сгорания, предназначенный для отопления и горячего водоснабжения жилых, офисных или административных зданий. Бойлер объемом 60 литров выполнен из нержавеющей стали. Котел работает на природном газе, но при необходимости можно перенастроить на сжиженный. 

        Преимущества

        • Непрерывная электронная модуляция пламени
        • Рассекатели горелки сделаны из нержавеющей стали
        • Адаптированы к российским условиям
        • Устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
        • Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
        • Накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L, емкостью 60 л, магниевый анод
        • Медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
        • Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
        • Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом
        • Манометр
        • Автоматический байпас
        • Постциркуляция насоса
        • Фильтр на возврате из системы отопления
        • Съемная цифровая панель управления, являющаяся датчиком комнатной температуры
        • Возможность недельного программирования режима работы
        • Самоадаптация погодозависимой автоматики
        • Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
        • Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
        • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры
        • Цифровая индикация температуры
        • Жидкокристалический дисплей
        • Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе
        • Ионизационный контроль пламени
        • Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
        • Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)
        • Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
        • Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания
        • Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя
        • Предохранительный клапан
        • Система защиты от замерзания
        • Система антибактериальной защиты