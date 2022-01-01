Бензиновая электростанция Briggs Stratton Elite 8500EA
Арт. Х21203325
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|3.7
- Электрогенератор Briggs Stratton Elite 8500 EA используется в качестве безотказного источника электроэнергии в длительных переездах, под открытым небом или в закрытых помещениях (например, складах или жилых домах). Четырёхтактный двигатель генератора имеет ресурс более 4000 м/ч (моточасов), что исключает преждевременный выход из строя или засоры при работе. Электростанция Briggs Stratton 8500EA имеет автоматический баланс напряжения AVR – система, которая сглаживает любые колебания при перепадах рабочего вольтажа. Благодаря высокой производительности 6500 Вт и безопасности станция может питать любые чувствительные приборы – купить Briggs Stratton Elite 8500EA можно для любых задач, вплоть до питания газовых котлов в домах и квартирах! Правильное и дальновидное решение – приобрести бензиновый генератор Briggs Stratton Elite 8500EA.
Преимущества
- Гильза цилиндра сделана из чугуна, что обеспечивает максимальную мощность и безопасность работы
- Высокая рабочая мощность – 6,5 киловатт
- Вместительный бак для топлива – 30 литров
- Наличие теплозащиты, исключающей возможные перегрузки
- Оптимальная форма ручки, облегчающая перевозку
- Пара колес