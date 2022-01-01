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Бензиновая электростанция Briggs Stratton Elite 8500EA
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Briggs Stratton Elite 8500EA
    Арт. Х21203325
    Бензиновая электростанция Briggs Stratton Elite 8500EA
    Бензиновая электростанция Briggs Stratton Elite 8500EA
      Бензиновая электростанция Briggs Stratton Elite 8500EA
      Бензиновая электростанция Briggs Stratton Elite 8500EA

      Бензиновая электростанция Briggs Stratton Elite 8500EA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203325

      Характеристики

      Производитель
      		Briggs&Stratton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрогенератор Briggs Stratton Elite 8500 EA используется в качестве безотказного источника электроэнергии в длительных переездах, под открытым небом или в закрытых помещениях (например, складах или жилых домах). Четырёхтактный двигатель генератора имеет ресурс более 4000 м/ч (моточасов), что исключает преждевременный выход из строя или засоры при работе. Электростанция Briggs Stratton 8500EA имеет автоматический баланс напряжения AVR – система, которая сглаживает любые колебания при перепадах рабочего вольтажа. Благодаря высокой производительности 6500 Вт и безопасности станция может питать любые чувствительные приборы – купить Briggs Stratton Elite 8500EA можно для любых задач, вплоть до питания газовых котлов в домах и квартирах! Правильное и дальновидное решение – приобрести бензиновый генератор Briggs Stratton Elite 8500EA. 

        Преимущества

        • Гильза цилиндра сделана из чугуна, что обеспечивает максимальную мощность и безопасность работы
        • Высокая рабочая мощность – 6,5 киловатт
        • Вместительный бак для топлива – 30 литров
        • Наличие теплозащиты, исключающей возможные перегрузки
        • Оптимальная форма ручки, облегчающая перевозку
        • Пара колес