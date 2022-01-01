Бензиновая электростанция Briggs Stratton Elite 8500EA

Электрогенератор Briggs Stratton Elite 8500 EA используется в качестве безотказного источника электроэнергии в длительных переездах, под открытым небом или в закрытых помещениях (например, складах или жилых домах). Четырёхтактный двигатель генератора имеет ресурс более 4000 м/ч (моточасов), что исключает преждевременный выход из строя или засоры при работе. Электростанция Briggs Stratton 8500EA имеет автоматический баланс напряжения AVR – система, которая сглаживает любые колебания при перепадах рабочего вольтажа. Благодаря высокой производительности 6500 Вт и безопасности станция может питать любые чувствительные приборы – купить Briggs Stratton Elite 8500EA можно для любых задач, вплоть до питания газовых котлов в домах и квартирах! Правильное и дальновидное решение – приобрести бензиновый генератор Briggs Stratton Elite 8500EA.

Преимущества