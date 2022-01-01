Бензиновая электростанция Hyundai HHY 7000FE

Бензиновый генератор Hyundai HHY7000FE служит для снабжения электричеством различных потребителей, в том числе и потребителей с высокими пусковыми токами. Данная модель широко используется на строительных площадках.

Преимущества

Небольшие габариты и вес

Простота в транспортировке

Большая выходная мощность

Наличие двух розеток

Выход на 12 Вольт

Вместительный топливный бак

Низкий уровень шума

Наличие АКБ

Двигатель HYUNDAI серии IC (industrial commercial)

Электрозапуск

Выключатель защиты при перегрузках

Аварийная остановка при низком уровне масла в картере

Увеличенный стальной топливный бак

Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ



