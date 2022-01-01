Преимущества

Чугунный венец для долгой и надежной службы

Простое управление

Надежный однофазный двигатель

Качественное перемешивание

Антикоррозионное покрытие

Высокая устойчивость





Бетономешалка Elitech Б 120 используется для замешивания строительных смесей. Объем готового раствора за один замес составляет 80 литров. Время приготовления занимает от 3 до 6 минут. Конструкция легко и быстро перемещается по рабочей площадке при помощи колес. Прочный пластиковый кожух защищает двигатель от случайных механических повреждений. Круглая рукоятка Elitech Б 120 для выгрузки раствора поворачивается вручную, что позволяет осуществлять дозированную подачу.