Бетономешалка ELITECH Б 120
Арт. X1350282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|730x580x430
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка Elitech Б 120 используется для замешивания строительных смесей. Объем готового раствора за один замес составляет 80 литров. Время приготовления занимает от 3 до 6 минут. Конструкция легко и быстро перемещается по рабочей площадке при помощи колес. Прочный пластиковый кожух защищает двигатель от случайных механических повреждений. Круглая рукоятка Elitech Б 120 для выгрузки раствора поворачивается вручную, что позволяет осуществлять дозированную подачу.
Преимущества
- Чугунный венец для долгой и надежной службы
- Простое управление
- Надежный однофазный двигатель
- Качественное перемешивание
- Антикоррозионное покрытие
- Высокая устойчивость