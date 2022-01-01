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Бетономешалка ELITECH Б 120
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Бетономешалки
    Бетономешалка ELITECH Б 120
    Арт. X1350282
    Бетономешалка ELITECH Б 120

      Бетономешалка ELITECH Б 120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350282

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		730x580x430
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Elitech Б 120 используется для замешивания строительных смесей. Объем готового раствора за один замес составляет 80 литров. Время приготовления занимает от 3 до 6 минут. Конструкция легко и быстро перемещается по рабочей площадке при помощи колес. Прочный пластиковый кожух защищает двигатель от случайных механических повреждений. Круглая рукоятка Elitech Б 120 для выгрузки раствора поворачивается вручную, что позволяет осуществлять дозированную подачу.

        Преимущества

        • Чугунный венец для долгой и надежной службы
        • Простое управление
        • Надежный однофазный двигатель
        • Качественное перемешивание
        • Антикоррозионное покрытие
        • Высокая устойчивость