Термопистолет аккумуляторный DeWalt DCE530N-XJ 18В XR без АКБ и ЗУ

Преимущества

2 скорости потока воздуха для регулировки степени воздействия на обрабатываемый материал

Возможность работать в стационарном положении благодаря плоской тыльной поверхности корпуса

Пусковой курок имеет защиту от случайного нажатия

Блокировка пускового включателя для беспрерывного выполнения продолжительных операций

Хорошая развесовка по массе, обрезиненная анатомическая рукоятка обеспечивают удобство в работе и контроль

Яркая LED подсветка облегчает видимость рабочей зоны

Строительный фен DeWalt DCE530N-XJ имеет широкую сферу применения. Два температурных режима позволяют настроить инструмент под конкретную задачу. Светодиодная подсветка освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных местах. Блокировка включателя помогает при долгой работе.