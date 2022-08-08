Термопистолет аккумуляторный DeWalt DCE530N-XJ 18В XR без АКБ и ЗУ
Арт. О00000031488
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.5
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- Строительный фен DeWalt DCE530N-XJ имеет широкую сферу применения. Два температурных режима позволяют настроить инструмент под конкретную задачу. Светодиодная подсветка освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных местах. Блокировка включателя помогает при долгой работе.
Преимущества
- 2 скорости потока воздуха для регулировки степени воздействия на обрабатываемый материал
- Возможность работать в стационарном положении благодаря плоской тыльной поверхности корпуса
- Пусковой курок имеет защиту от случайного нажатия
- Блокировка пускового включателя для беспрерывного выполнения продолжительных операций
- Хорошая развесовка по массе, обрезиненная анатомическая рукоятка обеспечивают удобство в работе и контроль
- Яркая LED подсветка облегчает видимость рабочей зоны