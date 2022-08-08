Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Термопистолет аккумуляторный DeWalt DCE530N-XJ 18В XR без АКБ и ЗУ
4.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Термопистолет аккумуляторный DeWalt DCE530N-XJ 18В XR без АКБ и ЗУ
    Арт. О00000031488
    4.0
    1
    Термопистолет аккумуляторный DeWalt DCE530N-XJ 18В XR без АКБ и ЗУ
    Термопистолет аккумуляторный DeWalt DCE530N-XJ 18В XR без АКБ и ЗУ
      Термопистолет аккумуляторный DeWalt DCE530N-XJ 18В XR без АКБ и ЗУ
      Термопистолет аккумуляторный DeWalt DCE530N-XJ 18В XR без АКБ и ЗУ

      Термопистолет аккумуляторный DeWalt DCE530N-XJ 18В XR без АКБ и ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031488
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

      С этим товаром смотрят

      Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
      6 699 ₽
      8 280 ₽
      5.0
      Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
      • -1 581 ₽
      Пилки для лобзика DeWalt DT2053-QZ, HCS, 5 шт.
      420 ₽
      620 ₽
      Пилки для лобзика DeWalt DT2053-QZ, HCS, 5 шт.
      • -200 ₽
      Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539
      1 896 ₽
      2 450 ₽
      4.4
      Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539
      • -554 ₽
      Зарядное устройство DeWalt DCB115 XR (10,8, 14,4, 18 В, 4 А)
      3 610 ₽
      4 310 ₽
      5.0
      Зарядное устройство DeWalt DCB115 XR (10,8, 14,4, 18 В, 4 А)
      • -700 ₽
      Бур DeWalt DT9515-QZ Extreme2 SDS-Plus, 6x160x100 мм
      370 ₽
      Бур DeWalt DT9515-QZ Extreme2 SDS-Plus, 6x160x100 мм
      Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ, 37 шт
      2 850 ₽
      3 000 ₽
      Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ, 37 шт
      • -150 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный фен DeWalt DCE530N-XJ имеет широкую сферу применения. Два температурных режима позволяют настроить инструмент под конкретную задачу. Светодиодная подсветка освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных местах. Блокировка включателя помогает при долгой работе.

        Преимущества

        • 2 скорости потока воздуха для регулировки степени воздействия на обрабатываемый материал
        • Возможность работать в стационарном положении благодаря плоской тыльной поверхности корпуса
        • Пусковой курок имеет защиту от случайного нажатия
        • Блокировка пускового включателя для беспрерывного выполнения продолжительных операций
        • Хорошая развесовка по массе, обрезиненная анатомическая рукоятка обеспечивают удобство в работе и контроль 
        • Яркая LED подсветка облегчает видимость рабочей зоны
        Внимание!!! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!