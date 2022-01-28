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Пильный диск по ламинату Атака 8078250 (250x60x32, отрицательный)
5.0
2
3 060 ₽
Пильные диски по ламинату
    Пильный диск по ламинату Атака 8078250 (250x60x32, отрицательный)
    Арт. Х1510104
    5.0
    2
    Пильный диск по ламинату Атака 8078250 (250x60x32, отрицательный)
    Пильный диск по ламинату Атака 8078250 (250x60x32, отрицательный)
      Пильный диск по ламинату Атака 8078250 (250x60x32, отрицательный)
      Пильный диск по ламинату Атака 8078250 (250x60x32, отрицательный)

      Пильный диск по ламинату Атака 8078250 (250x60x32, отрицательный)

      3 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1510104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      3 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильный диск по ламинату Атака 8078250 предназначен для чистого распила ДСП, дерева с покрытием, ламината. Отрицательный наклон зуба предназначен для более качественного пиления. Применяется с настольной пилой. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой.