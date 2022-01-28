Пильный диск по ламинату Атака 8078250 (250x60x32, отрицательный)

Пильный диск по ламинату Атака 8078250 предназначен для чистого распила ДСП, дерева с покрытием, ламината. Отрицательный наклон зуба предназначен для более качественного пиления. Применяется с настольной пилой. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой.



