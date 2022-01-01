Описание товара:

Особенности и преимущества:

Удобные дугообразные ручки длинногубцев покрыты двухкомпонентными резинополимерными накладками, обеспечивающими надежный хват.

Рабочие поверхности индукционно закалены, благодаря чему твердость режущих кромок составляет 40 - 60 HRC.

Соединительный элемент покрыт твердым хромом и имеет повышенную износостойкость.

Применение легированной стали при изготовлении инструмента.

Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.

Надежная конструкция.

Длинногубцы OMBRA, 180 мм, 420107 применяются для удержания плоских и цилиндрических деталей. Специальная форма губок позволяет производить работы в труднодоступных узких местах.