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Длинногубцы OMBRA, 180 мм, 420107
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Плоскогубцы
    Длинногубцы OMBRA, 180 мм, 420107
    Арт. ombratools_2544
    Длинногубцы OMBRA, 180 мм, 420107
    Длинногубцы OMBRA, 180 мм, 420107
    Длинногубцы OMBRA, 180 мм, 420107
    Длинногубцы OMBRA, 180 мм, 420107
      Длинногубцы OMBRA, 180 мм, 420107
      Длинногубцы OMBRA, 180 мм, 420107
      Длинногубцы OMBRA, 180 мм, 420107
      Длинногубцы OMBRA, 180 мм, 420107

      Длинногубцы OMBRA, 180 мм, 420107

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2544

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Материал рукоятки
      		2х-компонентный обрезиненный пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Длинногубцы OMBRA, 180 мм, 420107 применяются для удержания плоских и цилиндрических деталей. Специальная форма губок позволяет производить работы в труднодоступных узких местах.

        Особенности и преимущества:

        • Удобные дугообразные ручки длинногубцев покрыты двухкомпонентными резинополимерными накладками, обеспечивающими надежный хват.
        • Рабочие поверхности индукционно закалены, благодаря чему твердость режущих кромок составляет 40 - 60 HRC.
        • Соединительный элемент покрыт твердым хромом и имеет повышенную износостойкость.
        • Применение легированной стали при изготовлении инструмента.
        • Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.
        • Надежная конструкция.