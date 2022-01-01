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Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108
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Плоскогубцы
    Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108
    Арт. ombratools_2545
    Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108
    Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108
    Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108
    Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108
    Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108
      Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108
      Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108
      Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108
      Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108
      Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108

      Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2545

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Материал рукоятки
      		2х-компонентный обрезиненный пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108 применяются для удержания плоских и цилиндрических деталей. Специальная форма губок позволяет производить работы в труднодоступных узких местах.

        Особенности и преимущества:

        • Удобные дугообразные ручки длинногубцев покрыты двухкомпонентными резинополимерными накладками, обеспечивающими надежный хват.
        • Рабочие поверхности индукционно закалены, благодаря чему твердость режущих кромок составляет 40 - 60 HRC.
        • Соединительный элемент покрыт твердым хромом и имеет повышенную износостойкость.
        • Применение легированной стали при изготовлении инструмента.
        • Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.
        • Надежная конструкция.