Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108
Арт. ombratools_2545
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Материал рукоятки
|2х-компонентный обрезиненный пластик
Описание товара:Длинногубцы OMBRA, 200 мм, 420108 применяются для удержания плоских и цилиндрических деталей. Специальная форма губок позволяет производить работы в труднодоступных узких местах.
Особенности и преимущества:
- Удобные дугообразные ручки длинногубцев покрыты двухкомпонентными резинополимерными накладками, обеспечивающими надежный хват.
- Рабочие поверхности индукционно закалены, благодаря чему твердость режущих кромок составляет 40 - 60 HRC.
- Соединительный элемент покрыт твердым хромом и имеет повышенную износостойкость.
- Применение легированной стали при изготовлении инструмента.
- Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.
- Надежная конструкция.