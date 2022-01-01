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DREBO 5301 Пика SDS-max 280мм 1989190
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Пики
    DREBO 5301 Пика SDS-max 280мм 1989190
    Арт. Х150306

      DREBO 5301 Пика SDS-max 280мм 1989190

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150306

      Характеристики

      Производитель
      		Drebo
      Форма наконечника
      		пика
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы